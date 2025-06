Il pianista aversano Enrico Fagnoni sul palco della XVI edizione de Allegro Marcianise in Jazz

Un viaggio tra emozioni e tecnica, dove il talento di Enrico Fagnoni risplende sul palco del festival Allegro Marcianise in Jazz. L’ex enfant prodige aversano catturerà il pubblico con la sua maestria, proponendo un concerto intitolato “Virtuoso Piano…Forte”. Non perdete questa straordinaria occasione di ascoltare un artista che ha già conquistato le platee internazionali, dimostrando come passione e dedizione possano trasformare il talento in pura arte.

Sul palco della XVI edizione de “Allegro, Marcianise in Jazz”, festival organizzato dall’Associazione Majeutica, arriva l’ex enfant prodige del pianoforte Enrico Fagnoni. Il 1 luglio alle  20,30 al Palazzo della Cultura di Marcianise, in Via Duomo 9, andrĂ in scena “Virtuoso Piano.Forte” uno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

