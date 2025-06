Il patentino per cani potenzialmente pericolosi in Lombardia non sarà obbligatorio per tutti | chi compra da allevatori ENCI è escluso Chi adotta no

Una recente proposta di legge in Lombardia potrebbe modificare radicalmente le regole sul patentino per cani potenzialmente pericolosi, escludendo coloro che acquistano da allevatori ENCI e consentendo l’adozione senza obbligo. Se la normativa nazionale seguirà questa linea, si rischia di incentivare acquisti mirati a eludere controlli sul benessere animale, penalizzando le adozioni responsabili. Ma cosa significa davvero per il futuro del rapporto tra proprietari e cani?

Se dovesse passare la Proposta di Legge della Regione Lombardia a livello nazionale, il patentino non sarà obbligatorio per chi compra cani di una determinata tipologia che fanno parte della cosiddetta "save list" da allevatori che hanno il suffisso dell'ENCI. Un altro tassello si aggiunge a una normativa che così disincentiverebbe le adozioni responsabili a fronte di acquisti fatti apposta per evitare i controlli sul benessere del cane e sulle competenze dei proprietari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: patentino - cani - lombardia - sarà

Lombardia, ok commissione Sanità a patentino per cani potenzialmente pericolosi - La Commissione Sanità della Lombardia approva il patentino per cani potenzialmente pericolosi, con una "save list" di 27 razze.

Il Consiglio regionale della Lombardia approva il disegno di legge che prevede l'obbligo di "patentino" per chi vuole convivere con cani che appartengono a 26 tipologie inserite in una "save list" tra cui Rottweiler, Cane corso, Dogo argentino, Pastore Tedesco Vai su Facebook

Il patentino per cani potenzialmente pericolosi in Lombardia non sarà obbligatorio per tutti: chi compra da allevatori ENCI è escluso. Chi adotta no; Patentino obbligatorio per alcuni cani: la Lombardia vara la “save list”, ecco le razze coinvolte; La Lombardia e il patentino per 26 razze di cani. Chi paga? E cosa succede se non si passa l’esame?.