Il parco risorge Dame e cavalieri all’inaugurazione della Reggia di Rivalta

Un taglio del nastro che guarda al futuro. Grande festa per l’inaugurazione della riapertura del parco della Reggia di Rivalta, uno spazio di 25 ettari di giardini storici, paesaggi rinnovati e spazi restituiti alla città e che ora dovranno, giocoforza, diventare uno dei punti di condivisione e attrazione turistica per la città . "Questo parco - ha detto il sindaco Marco Massari in occasione dell’inaugurazione - era atteso dalla comunità di Rivalta e dalla città da decenni. È stata la volontà dei residenti unitamente alla precedente amministrazione che hanno permesso di ottenere questo risultato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it