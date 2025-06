Il Papu Gomez sta per tornare | futuro in B con il Padova?

Il ritorno di Alessandro "il Papu" Gomez in Italia sembra ormai imminente: dopo due anni di assenza e una squalifica per doping, il talentuoso fantasista argentino potrebbe ripartire dalla Serie B con il Padova. Intervistato a Bologna, Gomez ha confermato di essere stato contattato dal club veneto, lasciando aperta la possibilitĂ di tornare in campo. Una nuova avventura sta per cominciare, e i tifosi italiani non vedono l'ora di rivederlo brillare nuovamente.

Dopo due anni di squalifica per doping, Alessandro, detto il Papu Gomez, si sta preparando per rientrare in campo. L’ex fantasista di Como, Atalanta e Monza ha confermato di essere stato contattato dal Padova e che potrebbe ripartire dalla Serie B. IL PAPU GOMEZ RIPARTE DAL PADOVA? Intercettato ai microfoni di Sky Sport, in occasione dell’Illumia Padel Cup, in corso di svolgimento a Bologna, il fantasista argentino ha ammesso la chiamata da parte della societĂ veneta: “ Si, ho avuto colloqui con il ds Mirabelli, è molto bello quando una squadra ti vuole così fortemente, tra qualche settimana deciderò cosa fare e nel frattempo mi allenero'”. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Il Papu Gomez sta per tornare: futuro in B con il Padova?

