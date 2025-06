Il padre di Luis Henrique | Vederlo all’Inter è una grande emozione Normale che…

Vedere il proprio figlio indossare la maglia dell’Inter è un'emozione indescrivibile, un momento di pura gioia e orgoglio per ogni genitore. Ronaldo Tomaz, padre di Luis Henrique, ha condiviso con GloboEsporte le sue sensazioni intense nel vedere il sogno del suo ragazzo diventare realtà. Questa emozione speciale segna l’inizio di una nuova avventura e di un capitolo importante nella carriera dell’esterno brasiliano, che ora si prepara a lasciare il segno in Italia.

Il padre di Luis Henrique, Ronaldo Tomaz, ha raccontato l'emozione nel vedere suo figlio con la maglia dell'Inter. Le sue parole a GloboEsporte. Intervistato da GloboEsporte, Ronaldo Tomaz – il padre di Luis Henrique – ha raccontato l'emozione nel vedere suo figlio all' Inter. L'esterno brasiliano è arrivato dal Marsiglia per una cifra complessiva vicina ai 25 milioni di euro. Dopo la grande stagione in Francia, il classe 2001 è chiamato a ripetersi in Italia, sicuramente i meneghini ci punteranno. Le parole di Ronaldo Tomaz. EMOZIONE – «Vederlo giocare in un Mondiale, con la maglia dell'Inter, è una grande emozione.

Luis Henrique, parla il padre: "Vederlo giocare in un Mondiale, con la maglia dell'Inter, è una grande emozione. È una cosa che abbiamo visto solo in TV. Oggi c'è mio figlio. Vedere mio figlio arrivare a questo livello, dopo tanta fatica, è una grande gratificazion

