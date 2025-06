Il nuoto non sfonda Strutture sotto la lente

Il nuoto pratese, un tempo fucina di talenti e società solide, sembra aver perso quota nel panorama nazionale. Con un passato ricco di promesse e successi, oggi le strutture locali sono in ombra, lasciando spazio a realtà più grandi e consolidate come Roma, dove si disputa il prestigioso "Trofeo Settecolli". Un’amara riflessione sul declino di un settore che meriterebbe più attenzione e investimenti per tornare ai livelli di una volta.

C'era una volta il nuoto pratese, capace di sfornare periodicamente nuotatori e nuotatrici di livello nazionale soprattutto a livello giovanile. E c'erano le società capaci soprattutto di tenere tra le proprie fila gli elementi sopracitati, anche quando il loro talento non sfuggiva ad altri club più strutturati. C'era una volta, appunto: la realtà dice che a Roma è in corso il " Trofeo Settecolli " e stavolta né Azzurra né Futura parteciperanno con propri rappresentanti. Premessa: sarebbe ingiusto imputare la colpa alle due società che si trovano spesso a dover fare le nozze con i fichi secchi fra mille difficoltà legate in primis all' impiantistica.

