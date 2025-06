Il Nottambula compie 23 anni | una presenza consolidata nel centro storico di Avellino

Il Nottambula compie 23 anni, un'icona nel cuore di Avellino che ha visto crescere generazioni di appassionati. Dalla sua nascita nel 2002 in via del Gaizo, passando per il trasferimento in via Luigi Amabile fino alla sede attuale in via Oblate 3, questo locale è diventato un punto di riferimento. Un percorso di lunga durata che testimonia la passione e l’attaccamento della città : un traguardo importante che merita di essere celebrato.

Avellino — Il Nottambula celebra oggi 23 anni di attività ad Avellino. Fondato il 29 giugno 2002 in via del Gaizo, nel centro storico, ha successivamente trasferito la sua sede in via Luigi Amabile e ora si trova in via Oblate 3, sempre nel cuore della città . Un percorso di lunga durata. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: nottambula - anni - centro - storico

