Il Newtime Sax Quartet nel cortile di Palazzo Pio

Nato dalla visione di quattro talentuosi artisti, il Newtime Sax Quartet conquista il pubblico con un repertorio che spazia dai grandi classici alla musica moderna. Dopo il successo della Festa della Musica, la rassegna ‘CarpInClassica’ ritorna nel suggestivo Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio di Carpi domani sera alle 21.30. Non perdere questa straordinaria occasione di immergerti in un viaggio sonoro unico: l’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Dopo il debutto da tutto esaurito in occasione della Festa della musica, la rassegna ‘CarpInClassica’ torna nel Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio di Carpi domani sera alle 21.30. L’appuntamento è con il concerto dei giovani musicisti del ‘Newtime Sax Quartet’ che proporrĂ brani di Jean Français, Aleksandr Glazunov, Nino Rota, Ennio Morricone, Charles Mingus, Javier Girotto. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Nato dalla visione di quattro giovani musicisti della classe di sassofono del Conservatorio di Terni, guidati e ispirati dai loro insegnanti Emiliano Rodriguez e Francesco Pepicelli, il quartetto ha l’obiettivo di esaltare le straordinarie qualitĂ del sassofono, uno degli strumenti a fiato piĂš versatili e affascinanti, nato nel 1840 dal genio di Adolphe Sax. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Š Ilrestodelcarlino.it - Il Newtime Sax Quartet nel cortile di Palazzo Pio

In questa notizia si parla di: newtime - quartet - cortile - palazzo

Dopo il debutto da tutto esaurito in occasione della Festa della musica, la rassegna CarpInClassica torna nel Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio... Vai su Facebook

Il Newtime Sax Quartet nel cortile di Palazzo Pio; L’ultimo saluto a Maria Vittoria Fiozzi; E’ morto il ciclista di 59 anni investito da un furgone a Cortile.

Newtime Sax Quartet in concerto nel Cortile d’onore lunedì 30 giugno - La rassegna CarpInClassica torna nel Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio lunedì 30 giugno con il concerto dei giovani musicisti del Newtime Sax Quartet che proporrà brani di Jean Français, Aleksandr Gl ... Secondo temponews.it

VASTO: MUSICHE IN CORTILE CON FABRIZIO BOSSO QUARTET A PALAZZO D’AVALOS LA MAGIA DEL JAZZISTA TORINESE - AbruzzoWeb - 30 con Fabrizio Bosso quartet prenderà il via l’undicesima edizione di “Musiche in cortile”. Si legge su abruzzoweb.it