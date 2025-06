Il Napoli ha pronta la PEC per convocare Osimhen per il ritiro di Dimaro

Il Napoli si prepara a riabbracciare Osimhen, con la PEC pronta per convocarlo al ritiro di Dimaro. La squadra partenopea dimostra ancora una volta il forte legame con il suo attaccante, mentre sul fronte cessioni nulla di nuovo: l’attuale attenzione è tutta rivolta alla preparazione estiva. Scopriamo insieme i dettagli di questa importante fase pre-campionato e le prospettive future del Napoli.

Il club partenopeo pronto a convocare il nigeriano per il ritiro estivo. Nessuna novità sul fronte cessione per l’attaccante azzurro Victor Osimhen. Nonostante le numerose . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Il Napoli ha pronta la PEC per convocare Osimhen per il ritiro di Dimaro

REPUBBLICA - Napoli, per Osimhen possibile convocazione in ritiro, le ultime

Victor Osimhen rischia di tornare alla base: dal primo luglio il nigeriano sarà nuovamente, a tutti gli effetti, un giocatore del Napoli, in quanto scadrà di fatto il prestito al Galatasaray. È per questo che il club azzurro starebbe già preparando la lettera di convoca

