Il Napoli ha già incassato 23 milioni con Natan Gaetano Rafa Marin Caprile CorSport

Il Napoli, sempre più protagonista nel mercato, ha già incassato 23 milioni di euro grazie ai riscatti dei prestiti di Natan, Gaetano, Rafa Marin e Caprile. Questo tesoretto rappresenta una base solida per rinforzare la rosa o pianificare future strategie. Con ancora diversi calciatori sul mercato, il club si prepara a ulteriori cessioni: un passo fondamentale per mantenere l’equilibrio finanziario e rafforzare il progetto di Antonio Conte.

