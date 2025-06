il napoli aspetta lang

Il Napoli si prepara a rinforzare la propria rosa con un colpo di grande impatto: Noa Lang. Dopo aver già conquistato Kevin De Bruyne e ottenuto il sì di Romelu Lukaku, la società partenopea punta a consolidare un progetto internazionale di altissimo livello. L’effetto De Bruyne sembra aver aperto le porte a nuovi sogni e ambizioni. Ma quali saranno i prossimi passi e i possibili acquisti che potrebbero fare sognare i tifosi azzurri?

Il Napoli vuole costruire un’ossatura sempre più internazionale. La società di De Laurentiis, dopo aver portato a casa Kevin De Bruyne e aver incassato il sì di Romelu Lukaku, sogna di aggiungere un tocco d’Olanda con Noa Lang. Come recita il titolo scelto dall’edizione odierna de Il Roma in prima pagina. “Effetto De Bruyne: tutti vogliono Napoli”, forse proprio De Bruyne attira altri campioni – si legge – e altri potenziali acquisti non dicono di no. Il talento del PSV per esempio, protagonista con 14 gol e 12 assist nell’ultima stagione, è pronto a vestire l’azzurro come attaccante esterno. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com