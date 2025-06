Il Napoli accelera per Juanlu il Siviglia ha necessità di vendere

Il Napoli si prepara a sferrate il colpo decisivo per Juanlu, dopo aver riconosciuto le difficoltà finanziarie del Siviglia. Con l’obiettivo di rinforzare la rosa e sfruttare la situazione, i partenopei sono pronti a finalizzare l’affare, accelerando i tempi e mettendo pressione sul club spagnolo. La trattativa è in fase calda: il futuro di Juanlu potrebbe presto essere azzurro, portando entusiasmo tra i tifosi partenopei.

