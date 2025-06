Il moralismo anti-Nato sbaglia bersaglio

Il dibattito sul ruolo dell’Italia nella Nato spesso si riduce a sterili polemiche e moralismi di parte. Ma è davvero il momento di affrontare la questione con lucidità, andando oltre le accuse e le metafore satiriche. Perché la vera sfida non è soltanto criticare, ma capire come l’Italia possa contribuire efficacemente alla sicurezza europea senza perdere di vista i valori fondamentali. È ora di riflettere seriamente sul nostro impegno internazionale.

Giusto per non rimanere nella gabbia della solita ironia nella quale si infila di solito con le sue metafore, l’ultima delle quali coniata chiedendo alla premier Giorgia Meloni se non disponga, naturalmente al Colle Oppio, di una miniera di diamanti per finanziare la partecipazione alle maggiori spese concordate per la partecipazione alla Nato, Pier Luigi Bersani l’ha buttata sul piano moralistico. Il solito, anch’esso, di una certa sinistra tanto priva di idee e di coraggio quanto piena di paure, ossessioni, incubi. A spaventare l’ex segretario del Pd, uscito e rientrato al Nazareno con Massimo D’Alema e altri vecchi compagni del Pci, sono non solo i miliardi di euro che il governo della Meloni e quelli successivi dovranno trovare in una decina d’anni per aumentare le spese militari, ma anche quelli che guadagneranno sulle commesse d’armi e simili i soliti corruttori, in uscita e in entrata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il moralismo anti-Nato sbaglia bersaglio

In questa notizia si parla di: nato - moralismo - anti - sbaglia

Il moralismo anti-Nato sbaglia bersaglio | .it; Carlos Alcaraz, retroscena clamoroso del padre: Uscii e chiamai tua madre... | .it; Juve, perché ti devo prendere?: la telefonata Comolli-Gasperini finisce malissimo | .it.

Ucraina, Salvini: “Musk sbaglia, Nato garantisce pace” - MSN - Secondo me da questo punto di vista sbaglia come sbagliano quelli che a sinistra dicono di no a Musk a prescindere. Lo riporta msn.com

Babbo Natale della Nato abbattuto su Mosca. Ma il video propaganda russo sbaglia i tempi - MSN - Il video di propaganda russo, forse già pronto prima dell'incidente con un jet di linea ... Da msn.com