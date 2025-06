Il misterioso tatuaggio sul petto di Evenepoel | VII – X – MMXVII è un riferimento alla sua nuova vita

Il tatuaggio sul petto di Remco Evenepoel svela un lato intimo e profondo della sua storia. Tra simboli di amore e momenti di svolta, ogni dettaglio racconta una parte di sé, rendendo questa pelle un vero e proprio libro aperto. Mentre si prepara per il Tour de France, scopriamo insieme il significato nascosto dietro a questa scelta che segna la sua rinascita e determinazione. Continua a leggere.

Remco Evenepoel si è confermato campione nazionale belga a cronometro e sta preparandosi al meglio per l'imminente Tour de France. Ma a molti non sono sfuggite alcune "novità" sulla sua pelle: un tatuaggio in arabo col nome della moglie Oumi e una data che gli ha cambiato la vita per sempre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il misterioso tatuaggio sul petto di Evenepoel: VII - X - MMXVII, è un riferimento alla sua nuova vita.

