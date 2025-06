Il ministro Giuli al Passaggi Festival di Fano | Questa è tra le manifestazioni culturali più importanti

Il Passaggi Festival di Fano si conferma come una delle manifestazioni culturali più rilevanti, attirando l’attenzione di personalità di alto livello, tra cui il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Durante l’evento, ha sottolineato l’impegno costante del ministero sulla questione del Lisippo, promettendo buone notizie entro la fine del suo mandato. La sua dedizione e il dialogo aperto rappresentano un segnale positivo per il futuro culturale della città e dell’Italia intera.

“Vi assicuro che non c’è un solo giorno in cui il ministero della Cultura non si dedichi alla questione del Lisippo. Spero, entro la fine del mio mandato, di darvi delle buone notizie. Vi assicuro che dal ministro a tutti i suoi collaboratori c’è un dialogo continuo e un tentativo di arrivare a un compromesso che possa regalare a Fano ciò che è di Fano”. A dirlo il ministro della Cultura Alessandro Giuli, a Fano (in provincia di Pesaro e Urbino), prima di salire sul palco per la finale della 13esima edizione di Passaggi Festival. Poi sulla basilica di Vitruvio ha aggiunto: “Una cosa alla volta. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il ministro Giuli al Passaggi Festival di Fano: “Questa è tra le manifestazioni culturali più importanti”

Fino al 29 giugno, a Fano, in centro storico e sul Lungomare Adriatico, "Passaggi Festival", ed evento finale con ministro Giuli. - Dal cuore storico di Fano alla suggestiva cornice del Lungomare Adriatico, il Passaggi Festival sta incantando visitatori e appassionati fino al 29 giugno.

