Il Milan si rifà il centrocampo | un altro colpo dopo Modric e Ricci

il merito di rafforzare ulteriormente il proprio centrocampo con un colpo importante: l’arrivo di Samuele Ricci. Dopo aver salutato Reijnders e aver portato a casa Modric, i rossoneri puntano a consolidare la mediana, affidandosi a un talento promettente e già affermato in Serie A. Questa strategia dimostra come il Milan voglia mantenere la competitività ad alti livelli, preparando il terreno per una stagione ricca di obiettivi ambiziosi.

Il Milan si rifà il centrocampo. Dopo aver venduto Tijjani Reijnders, finito al Manchester City per 55 milioni di euro più altri 15 milioni di bonus, e aver chiuso per l’arrivo di Luka Modric a parametro zero, il quale lascerà il Real Madrid dopo il Mondiale per club, i rossoneri sono pronti ad accogliere Samuele Ricci. 23 anni, cresciuto nell’Empoli ma uomo d’ordine del Torino, pronto a fare il grande salto in una big. Il Milan ha infatti trovato l’accordo con il club granata per un trasferimento a titolo definitivo per 25 milioni, bonus compresi. Il prossimo passo sarà provare a chiudere anche con il Brugge per Ardon Jashari, 22enne centrocampista svizzero valutato 40 milioni dal club belga: è un pallino del direttore sportivo Igli Tare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il Milan si rifà il centrocampo: un altro colpo dopo Modric e Ricci

, Chiuso Ricci e bloccato Modric, il Milan insisterà per Jashari: il direttore Tare crede che sia il tassello mancante del nuovo centrocampo rossonero e rilancerà con il Club Brugge. Servirà pazienza @anto.vitiell

