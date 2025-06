Il matrimonio kitsch non basta con la borsa Lauren Sánchez ribadisce al mondo di essere la Signora Bezos

Lauren Sánchez, con la sua mini bag gioiello, ha deciso di mettere in chiaro al mondo che il suo ruolo di Signora Bezos non si limita a un matrimonio kitsch e sfarzoso. Durante l’ultimo giorno dei festeggiamenti per il party Dolce Notte, la sua scelta di accessori brillanti e audaci ribadisce il suo status e la volontà di essere riconosciuta come parte integrante dell’universo Bezos. Continua a leggere per scoprire come Lauren conquista con stile e determinazione.

Per strappare al papa il "sì" al suo sposalizio con il mare, il doge Pietro Orseolo dovette conquistare la Dalmazia. A Jeff Bezos, per ascoltare in laguna il bis dello "Yes I do" di Lauren Sánchez, è bastato affittare per tre giorni gli alberghi più lussuosi e i luoghi pi

