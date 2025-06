Il Lucca Summer Festival 2025 si è aperto con la poesia di Antonello Venditti

Il Lucca Summer Festival 2025 ha aperto con un'emozione indimenticabile, portando sul palco Antonello Venditti, maestro della poesia musicale italiana. La sua performance, parte del tour "Notte prima degli esami 40th Anniversary", ha incantato il pubblico di Piazza Napoleone, creando un’atmosfera magica e coinvolgente. Con ogni nota, Venditti ha regalato un viaggio emozionale tra ricordi e nuove melodie, dimostrando ancora una volta il suo talento senza tempo. Un inizio col botto per questa grande estate musicale.

Il racconto del concerto di apertura del Lucca Summer Festival 2025 che ha visto protagonista Antonello Venditti, per una delle date del tour Notte prima degli esami 40th Anniversary – 2025 Edition. Il Lucca Summer Festival 2025 si è aperto con il concerto di Antonello Venditti che ha portato in Piazza Napoleone il nuovo live studiato per il tour Notte prima degli esami 40th Anniversary – 2025 Edition. Pubblico delle grandi occasioni per festeggiare una ricorrenza speciale per un inno che continua a segnare anche le future generazioni ed è diventato la colonna sonora degli esami di maturità , un momento fondamentale di passaggio dall’adolescenza all’età adulta. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Il Lucca Summer Festival 2025 si è aperto con la poesia di Antonello Venditti

In questa notizia si parla di: lucca - summer - festival - antonello

Jennifer Lopez in Italia: Quanto Costa Veramente un Selfie con JLo al Lucca Summer Festival? - Scopri quanto costa realmente un selfie con Jennifer Lopez al Lucca Summer Festival. L’unica data italiana del tour 'Up All Night Live' offre biglietti VIP e l’opportunità di una foto esclusiva, ma a cifre da capogiro.

Parte oggi il Lucca Summer Festival e lo fa con la grande musica italiana, quella di Antonello Venditti che quest'anno porta in scena un tour per la celebrazione dei quarant'anni di 'Notte prima degli esami' Per saperne di più, si può leggere l'artico Vai su Facebook

Il Lucca Summer Festival 2025 si è aperto con la poesia di Antonello Venditti; Emozioni senza tempo a Lucca: Antonello Venditti Inaugura il Summer Festival con un Inno Generazionale (Photogallery); Venditti accende il Festival. Settemila cantano in piazza.

Scaletta Antonello Venditti al Lucca Summer Festival, 28 giugno 2025 - Sabato 28 giugno al Lucca Summer Festival nuova data del Tour 2025 di Antonello Venditti. Segnala msn.com

Venditti apre Lucca Summer. Quarant’anni di emozioni in musica - 30, l’edizione numero ventisei del Lucca Summer Festival con lo show di Antonello Venditti, reduce dalle tre trionfali date romane alle Terme di Caracall ... Si legge su lanazione.it