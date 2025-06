Il ’Lorenzo Bandini’ a Helmut Marko manager della Red Bull

Il Trofeo Lorenzo Bandini, consegnato in modo unico e simbolico al Red Bull Ring di Spielberg, rende omaggio a Helmut Marko, figura chiave nel mondo della Formula 1. Ex pilota e ora stratega di successo per la Red Bull Racing, Marko rappresenta l’eccellenza e la passione che animano il Circus. Questa premiazione celebra non solo una carriera straordinaria, ma anche l’eredità di un grande protagonista dello sport. Un tributo che lascia il segno nel cuore dell’automobilismo internazionale.

Il Trofeo ’Lorenzo Bandini’ è stato consegnato fuori dai confini tradizionali, per rendere omaggio ad una figura storica del Circus, Helmut Marko, ex pilota, e oggi manager di lungo corso e figura importante della Red Bull Racing. Il riconoscimento, assegnato alla carriera, è stato consegnato al Red Bull Ring, nel cuore dell’Austria, in occasione del Gp di questo fine settimana, a Spielberg e di un anniversario dal profondo valore simbolico, nel sessantesimo anno dalla vittoria di Lorenzo Bandini nel Gran Premio d’Austria del 1964, l’unica della sua carriera in Formula 1. Un filo rosso ideale lega quella giornata storica alla cerimonia: Helmut Marko, austriaco e testimone diretto del tragico incidente che nel 1967 costò la vita a Lorenzo Bandini, ha ricordato con commozione quel momento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ’Lorenzo Bandini’ a Helmut Marko, manager della Red Bull

