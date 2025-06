Il linguaggio come opera totale Barbara Kruger al Guggenheim Bilbao

un potente messaggio di denuncia e riflessione. La mostra "Another day. Another night" al Guggenheim Bilbao invita il visitatore a esplorare il linguaggio come un’arte totale, dove parole e immagini si fondono per trasmettere emozioni e ideali. Barbara Kruger dimostra che l’arte contemporanea può essere un veicolo di cambiamento, capace di sfidare le convenzioni e di aprire nuovi spazi di dialogo e consapevolezza.

Bilbao, 29 giu. (askanews) – Una possibile risposta alla domanda su che cos’è e cosa rappresenta l’arte contemporanea: la mostra “Another day. Another night” che il Museo Guggenheim di Bilbao dedica a Barbara Kruger è anche questo, un’immersione, letterale, in uno spazio di senso che restituisce la dimensione fisica, intellettuale e politica di una pratica artistica cruciale che si sgancia dall’idea tradizionale di “opera”, per farsi, nei fatti, mondo. Per “essere” come strumento che scava nel senso profondo dell’inafferrabile presente. “Ritengo che questa mostra – ha detto ad askanews la curatrice dell’esposizione, Lekha Hileman Waitoller – sia un intervento artistico totale, perché l’arte è ovunque, ma non necessariamente appesa alle pareti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: bilbao - barbara - kruger - guggenheim

Il linguaggio come opera totale, Barbara Kruger al Guggenheim Bilbao; La potenza del verbo. Barbara Kruger al Guggenheim Museum di Bilbao; La critica sociale di Barbara Kruger approda al Guggenheim Bilbao.

Il linguaggio come opera totale, Barbara Kruger al Guggenheim Bilbao - (askanews) – Una possibile risposta alla domanda su che cos’è e cosa rappresenta l’arte contemporanea: la mostra “Another day. Come scrive askanews.it

La potenza del verbo. Barbara Kruger al Guggenheim Museum di Bilbao - Fino al 9 novembre il museo basco offre tutti i suoi spazi alle speculazioni grafico- Si legge su artslife.com