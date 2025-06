Il libro di Salis è un flop su Amazon e lei se la prende con le nozze di Bezos

nel suo caso, la strategia non ha coinvolto i social e il pubblico non ha risposto come sperato. Nonostante gli sforzi, il libro di Salis 232 si è rivelato un flop su Amazon, dimostrando che il successo editoriale non è mai garantito e dipende da molti fattori. La lezione è chiara: conoscere il proprio pubblico e le dinamiche di mercato è fondamentale per non fallire.

È già capitato diverse volte in passato, ma ciò non significa che possa funzionare sempre e con tutti gli autori e i loro libri. Uno dei casi di successo più recenti ed eclatanti che tutti rammentiamo è quello di Un mondo al contrario, il libro del generale Roberto Vannacci, diventato in poche settimane grazie alla spinta dei social un bestseller. A Ilaria Salis, ad esempio, è andata male, anzi, per dirla tutta, è andata malissimo. Nel suo caso, infatti, la polarizzazione social non ha rianimato le vendite già asfittiche del libro. La polemica social innescata dalla Salis con il post contro Jeff Bezos e Lauren Sanchez, che hanno scelto Venezia per festeggiare le nozze, le avrà fatto vendere al massimo qualche copia in più del suo Vipera, il libro uscito lo scorso febbraio per Feltrinelli, in cui l'eurodeputata racconta l'arresto e la carcerazione a Budapest. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il libro di Salis è un flop su Amazon e lei se la prende con le nozze di Bezos

