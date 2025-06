Il guasto al radar di Linate e le tre ore di caos negli aeroporti del Nordovest Il presidente di Enac Di Palma | Un’indagine accerterà cause e responsabilità

Il caos a Linate, causato dall'avaria al radar, ha messo in crisi il traffico aereo del Nordovest, con oltre 320 voli coinvolti e disagi per migliaia di passeggeri. Dopo ore di tensione, la situazione sta tornando alla normalitĂ , ma l'Enac avvia un'indagine approfondita per accertare cause e responsabilitĂ . La trasparenza e la sicurezza restano le prioritĂ per prevenire futuri disservizi e garantire viaggi piĂą affidabili.

Milano, 29 giugno 2025 – Dopo l'avaria al sistema radar che sabato sera ha provocato soppressione di voli, ritardi e riprogrammazione di partenze e decolli, con disagi per i passeggeri, è tornata la normalitĂ nel sistema aeroportuale e negli scali, in particolare del Nordovest. Intanto parte l'indagine dell' Ente nazionale dell'aviazione civile, l’Enac, che fa un primo bilancio e parla di 320 voli impattati dal rallentamento della trasmissione dati al Centro di controllo d'area di Milano, che ha costretto allo stop gli aerei per un paio d'ore negli scali di Liguria (Genova-Sestri), Lombardia (Linate, Malpensa e Orio al Serio ) e Piemonte ( Torino-Caselle ). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il guasto al radar di Linate e le tre ore di caos negli aeroporti del Nordovest. Il presidente di Enac Di Palma: “Un’indagine accerterĂ cause e responsabilità ”

In questa notizia si parla di: nordovest - radar - enac - guasto

Guasto al centro radar del Nordovest: tutti gli aerei a terra in Piemonte, Liguria e Lombardia - Un improvviso guasto al centro radar del nordovest ha provocato il blocco totale dei voli in Piemonte, Liguria e Lombardia.

Il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, è intervenuto sul guasto al Centro di controllo d’area di Milano dell’Enav che ieri sera ha determinato il blocco di circa 320 aerei in decollo o in atterraggio negli scali del Nordovest dell’Italia. Vai su X

Guasto radar ha fermato 320 voli in decollo o in atterraggio, indagine Enac sulle cause. In brandina in aeroporto, come ottenere i rimborsi Vai su Facebook

Guasto radar. Enav, traffico aereo torna alla normalità dopo ore di tilt. Cancellati 320 voli; Il guasto al radar di Linate e le tre ore di caos negli aeroporti del Nordovest. Il presidente di Enac Di Palma: “Un’indagine accerterà cause e responsabilità ”; Guasto radar, indagine sulle cause. Enav: 'Un problema di connettività garantita da Tim'.

Guasto radar ha fermato 320 voli in decollo o in atterraggio, indagine Enac sulle cause. In brandina in aeroporto, come ottenere i rimborsi - Aerei a terra negli aeroporti del Nordovest: da Milano a Torino, da Genova a Bergamo, cosa è successo nella serata di sabato? Da msn.com

Guasto radar, 320 voli cancellati nel Nord Italia: indagine Enac sulle cause. Come chiedere il rimborso - Una giornata da incubo per migliaia di passeggeri in partenza dagli aeroporti del Nord Italia, costretti a fare i conti con cancellazioni, ritardi e disagi ... Si legge su msn.com