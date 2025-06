il guasto al centro radar linate e malpensa al buio bloccati migliaia di passegeri

Un blackout improvviso al centro radar di Linate e Malpensa ha lasciato migliaia di passeggeri a terra, bloccando i voli in tutto il Nord Ovest. La falla nel sistema di trasmissione dati ha paralizzato i movimenti aerei su Lombardia, Piemonte e Liguria, creando caos tra le 21 e le 23 di ieri sera. Un evento che evidenzia quanto possa essere vulnerabile il cuore del traffico aereo. Ma cosa ci riserva il futuro in termini di sicurezza e innovazione?

Un guasto al sistema di trasmissione dati del Centro di controllo d’area di Linate, la sala con i radar che gestiscono i movimenti degli aerei, ha causato una paralisi dei voli in partenza e in arrivo su tutti gli aeroposti del Nord Ovest, Linate, Malpensa, Bergamo, Torino e Genova. I cieli sopra Lombardia, Piemonte e Liguria sono rimasti off limits per un paio di ore tra le 21 e le 23 di ieri, con pesanti ripercussioni anche sugli scali limitrofi, come Modena e Pisa, ma anche sugli altri scali, sui quali sono stati dirottati gli aerei in arrivo. In tutto sono stati circa 320 i voli coinvolti dal problema. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it