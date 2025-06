Il guasto ai radar ha fermato 320 aerei Come’è la situazione oggi negli aeroporti e chi ha diritto al rimborso

Dopo il caos di ieri sera causato da un guasto ai radar, la situazione negli aeroporti del Nord-Ovest è tornata sotto controllo. Centinaia di voli sono stati temporaneamente sospesi, coinvolgendo 320 aerei e generando disagi tra i passeggeri. Ma quali diritti hanno i viaggiatori in questi casi e come ottenere un eventuale rimborso? Scopriamolo insieme, per affrontare con serenità le eventuali prossime sfide del volo.

È tornata alla normalità la situazione negli aeroporti del Nord-Ovest dopo il caos generato ieri sera da un guasto al sistema di trasmissione dati del Centro di Controllo d’Area di Milano dell’Enav. Il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, ha riferito che in tutto il blocco di ieri ha fermato 320 aerei negli scali del Nordovest. «Ieri abbiamo lavorato per far ripristinare il sistema in raccordo con Enav a garanzia della tutela dei passeggeri, ora parte l’indagine per capire le origini dell’avaria ed attuare le azioni atte a scongiurare il ripetersi del problema», ha dichiarata Di Palma, ricordando che l’Enac «ha un ruolo di vigilanza su Enav». 🔗 Leggi su Open.online

