Il grande schermo sotto le stelle Dieci serate a ingresso gratuito

Preparati a vivere un’estate indimenticabile sotto le stelle: Civitanova torna con il grande schermo all’aperto, grazie allo Spazio Aperto Cecchetti e alle proiezioni nel parco accanto al cinema. Per tutto luglio, dieci serate di film gratuiti, con spettacolo unico alle 21.15, tra classici per i più piccoli e icone di Hollywood. Non perdere questa magia cinematografica che riaccende il cuore della città e unisce comunità e passione per il cinema.

Si riaccende il grande schermo sotto le stelle a Civitanova, con lo Spazio Aperto Cecchetti e le proiezioni nel parco di fianco all’omonimo cinema. L’iniziativa, dell’Azienda Teatri, torna da domani e per tutto il mese di luglio con dieci pellicole a ingresso gratuito e con spettacolo unico alle 21.15. Oltre al "filone" ormai classico, quello del lunedì dedicato ai più piccoli, si assisterà di martedì a Cinema iconico - I belli di Hollywood dedicato a Paul Newman e Robert Redford. All’interno, anche una puntata nel Cinema Balordo, rassegna nella rassegna dedicata ai cult nata da un collettivo di giovani civitanovesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il grande schermo sotto le stelle. Dieci serate a ingresso gratuito

In questa notizia si parla di: schermo - sotto - stelle - dieci

Sotto le stelle del cinema 2025: si riaccende il grande schermo di Piazza Maggiore - Sotto le stelle del cinema 2025 riaccende il grande schermo di Piazza Maggiore. Torna, immancabile, "Sotto le stelle del cinema": il cartellone di proiezioni estive è un appuntamento imprescindibile per bolognesi e turisti.

IL GRANDE SCHERMO ALLA ROCCA DI SCANDIANO ?SCANDIANO - Il grande cinema sotto le stelle ai Giardini della Rocca Da questo sabato via alla rassegna tutti i lunedì, mercoledì e domeniche fino al 1 settembre Dal 28 giugno al 1 settembre, i Giardin Vai su Facebook

Il grande schermo sotto le stelle. Dieci serate a ingresso gratuito; Arena Puccini: Incontri e grande cinema sotto le stelle – Programmazione; All’Arena Stalloni torna il cinema sotto le stelle.

Il grande schermo sotto le stelle. Dieci serate a ingresso gratuito - Si riaccende il grande schermo sotto le stelle a Civitanova, con lo Spazio Aperto Cecchetti e le proiezioni nel ... Si legge su msn.com

Al cinema sotto le stelle. Dieci serate al Cecchetti - Il Resto del Carlino - L’estate di Civitanova all’insegna dei grandi film, primo appuntamento domani alle 21. Secondo ilrestodelcarlino.it