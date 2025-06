Il glifosato non risulta pericoloso nelle dosi raccomandate dall’UE

Il dibattito sul glifosato continua a infiammare opinioni e polemiche. Recentemente, un video condiviso su Facebook sostiene che, se usato nelle dosi raccomandate dall’UE, potrebbe essere cancerogeno, alimentando dubbi e fake news. È importante chiarire: studi ufficiali indicano che il glifosato, in conformità alle dosi consentite, non rappresenta un rischio per la salute dei lavoratori e dei consumatori. Ma cosa c’è davvero dietro questa controversia?

Ci avete segnalato le condivisioni Facebook di un video sul glifosato. Si tratta di un erbicida usato in agricoltura, da tempo al centro di polemiche e fake news riguardo alla sua presunta pericolosità per i lavoratori che devono utilizzarlo e per i consumatori dei prodotti alimentari. Il filmato in oggetto sostiene che nelle dosi raccomandate dalle autorità americane ed europee risulterebbe cancerogeno. Insomma ci starebbero mentendo su una sostanza nociva a cui verremmo esposti inconsapevolmente. Viene proposta quindi come alternativa una soluzione di acqua e aceto bianco. Per chi ha fretta:. 🔗 Leggi su Open.online

