Un mistero avvolge la tragica morte di un ragazzo di 21 anni, trovato senza vita tra i campi di mais di Pieve Fissiraga. Un’indagine che attraversa mezza Italia, con amici provenienti dall’Abruzzo per trovare risposte. Cosa si cela dietro questa drammatica vicenda, culminata in un campo della bassa lodigiana? Le risposte potrebbero rivelare un giallo ancora tutto da svelare.

Pieve Fissiraga (Lodi) – Ucciso da colpi di arma da fuoco. Un viaggio attraverso piĂą di mezza Italia. Gli amici arrivati dall’Abruzzo fino nel cuore della bassa lodigiana per cercarlo. Sono questi alcuni dei tasselli di quello che sembra un vero e proprio giallo che ha avuto il suo atto finale ai bordi di un campo di mais lungo la provinciale 188 tra Pieve Fissiraga e Villanova, in localitĂ Cascina Mongiardino, dove ieri pomeriggio è stato ritrovato il cadavere di un 21enne di origine marocchina. La scomparsa del giovane era stata segnalata ai carabinieri venerdì da parte di alcuni amici e parenti, ad Avezzano in Abruzzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il giallo del ragazzo di 21 anni trovato morto in un campi di mais a Pieve Fissiraga

