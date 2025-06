Il Genoa guarda in casa Napoli per un ritorno | c’è anche il Pisa

Il Genoa si prepara a un mercato ambizioso, puntando a rinforzarsi con talenti dal Napoli, tra cui il promettente c8217232, anche il Pisa si fa avanti. La lotta per assicurarsi il giocatore sarà serrata, considerando la concorrenza dei club di serie A e B. Un affare che potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione, portando nuovo slancio ai rossoblù. Riuscirà il Grifone a superare gli ostacoli e ad assicurarsi il colpo giusto? Restate sintonizzati.

Il Grifone potrebbe pescare dalla rosa azzurra per rinforzarsi nella prossima stagione, ma è necessario battere la concorrenza di altri club per convincere il giocatore partenopeo, tra cui il Pisa neopromosso. L’annata del Genoa è riassumibile con vari alti e bassi. In termini di rendimento realizzativo i rossoblù non sono stati la compagine più temibile di tutte, con il solo Pinamonti ad aver dato segnali di leadership offensiva a fasi alterne. Gli altri giocatori del reparto, invece, sono stati decisamente inefficaci in questa stagione: Ekuban, Vitinha e SuperMario Balotelli hanno fatto ben poco. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Il Genoa guarda in casa Napoli per un ritorno: c’è anche il Pisa

In questa notizia si parla di: genoa - pisa - guarda - casa

Gilardino, ci siamo: Pisa vicina per l’allenatore, che si sgancia dal Genoa - Il Pisa si prepara a scrivere un nuovo capitolo con Gilardino in panchina, pronta a conquistare la Serie A sotto la guida dell’ex bomber.

Il punto sul calciomercato in casa Genoa: al momento non sarebbe arrivata alcuna offerta per Ahanor, mentre in entrata spunta il nome di Pessina. Gilardino passa al Pisa, mentre il Genoa Club Moneglia riposiziona la bandiera. Buoncalcioatutti! Vai su X

Il punto sul calciomercato in casa Genoa: al momento non sarebbe arrivata alcuna offerta per Ahanor, mentre in entrata spunta il nome di Pessina. Gilardino passa al Pisa, mentre il Genoa Club Moneglia riposiziona la bandiera. Buoncalcioatutti! Vai su Facebook

Ecco il calendario di Serie A: Genoa subito in casa contro Lecce e Juve; Fiorentina e Pisa, ecco il calendario della Serie A 2025/26. Il cammino delle toscane: la diretta; Hellas, debutto (fuori casa) con l'Udinese. La prima al Bentegodi con la Cremonese, poi la Juve - tutto il calendario.

Pisa sconfitto in casa dal Genoa - RaiNews - I rossoblù passano alla mezz'ora con Ekuban, bravo a scattare sul suggerimento di Coda e a superare Nicolas in ... Come scrive rainews.it

Genoa: perso Casadei, ora si guarda in casa Juve - Tanto da lasciare deluso più di un tifoso che nell'arrivo al Genoa di Cesare Casadei ci aveva creduto e sperato parecchio. Scrive calciomercato.com