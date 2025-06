Il fronte dei supporter Il brindisi dell’Orgoglio spezzino all’amore eterno per le Aquile

per le Aquile, simbolo di passione e orgoglio condiviso. In un clima di solidarietà e speranza, i tifosi hanno riunito le forze per affrontare con entusiasmo il trentesimo campionato di Serie B, pronti a scrivere nuove pagine di storia e a sostenere con cuore e voce la loro amata squadra. Perché, nonostante le sfide, l’amore per lo Spezia resta inossidabile e pronto a rinascere più forte di prima.

Ad ormai un mese di distanza dalla grande delusione per la mancata promozione in Serie A dello Spezia, i tifosi aquilotti provano a lasciarsi alle spalle l'amarezza e la tristezza, ricompattandosi in vista del prossimo campionato di Serie B, che sarà il trentesimo nella storia delle Aquile. Venerdì sera, nel popoloso quartiere di Migliarina, i supporter dello storico club Orgoglio Spezzino si sono ritrovati a cena "per brindare all'amore eterno per le Aquile, che va oltre i risultati sul campo", hanno sottolineato. Immancabili gli inni, le sciarpe al vento e un coro speciale riservato al mitico Alberto Balderi, il 'sindaco' di Melara, uno dei perni del sodalizio sportivo del levante cittadino.

