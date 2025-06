Il Festival Musica sull’Acqua festeggia 20 anni di storia sulle rive del Lago di Como

Il Festival Musica sull’Acqua celebra un importante traguardo: venti anni di emozioni e musica sulle suggestive rive del Lago di Como. Nato nel 2005, quest’anno si presenta con un’edizione speciale, dedicata al tema “Gioia”, che trasformerà ogni appuntamento in un’esperienza indimenticabile. Con 15 eventi in location uniche, il festival continua a unire arte, natura e passione, regalando momenti di pura magia. Non perdere questa straordinaria festa della musica e della bellezza.

Nato nel 2005, a vent’anni di distanza il Festival Musica sull’Acqua porta in scena un’edizione speciale, dedicata al tema “Gioia”, in location d’eccezione affacciate sul Lago di Como 15 appuntamenti che coniugano la grande musica alla bellezza di luoghi incontaminati e di suggestione artistica. 🔗 Leggi su Quicomo.it

