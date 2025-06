Il fattore provincia

per una volta, il dialogo si accende con toni più vivaci e meno scontati, aprendo un dibattito ricco di possibilità e nuove strategie per il futuro della città e della provincia.

Mancano poco meno di due anni alle elezioni Comunali per il rinnovo di sindaco e Consiglio, ma il dibattito politico sotto le Due Torri è già iniziato. Ad aprire ufficialmente le danze sono stati i civici-centristi che – sotto la regia del variegato mondo che va da Rete Civica ai consiglieri comunali di Al Centro Bologna, passando per alcuni sindaci della provincia – hanno lanciato il guanto di sfida all'amministrazione in carica. Per una volta, non attaccandola sul facile terreno dei cantieri del tram, quanto sulla visione troppo 'Bolognacentrica' del sindaco Lepore che diventa, a dire dei civici-centristi, anche un'azione di governo che tende a dimenticare le istanze del territorio fuori dal capoluogo.

