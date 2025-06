Il falso volantino sui vaccini obbligatori in Europa

Attenzione alle bufale: un volantino diffuso su Facebook sostiene che in Italia si inietterebbero troppi vaccini rispetto ad altri Paesi europei e che molti Stati non abbiano obblighi vaccinali. Tuttavia, questa informazione è falsa e fuorviante. È fondamentale affidarsi a fonti ufficiali e verificare i dati prima di diffondere notizie. Per chi ha fretta: la realtà dei vaccini obbligatori in Europa è ben diversa da quella dipinta dal volantino no vax.

Secondo un volantino di stampo No vax, riscontrato in diverse condivisioni Facebook, in Italia si inietterebbero ai bambini troppi vaccini rispetto al resto dell’Unione Europa (e non solo). Inoltre, sostiene che in molti Paesi europei non ci sarebbero affatto obblighi relativi alla vaccinazione pediatrica. Non risulta affatto così. Per chi ha fretta:. Secondo un volantino in Italia esisterebbero troppi vaccini obbligatori rispetto agli altri Paesi europei.. In realtà sono almeno una decina i Paesi dell’Ue che prevedono almeno 10 vaccini obbligatori per i bambini.. In generale non ha proprio senso parlare di troppi vaccini, perché la salute non viene compromessa, anzi, si calcola che dagli anni ’70 a oggi siano state salvate oltre 150milioni di vite, soprattutto tra i bambini. 🔗 Leggi su Open.online

