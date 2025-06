Il falso video di un F-35 israeliano abbattuto in Iran

Il video che circola, mostrando un F-35 israeliano abbattuto in Iran, appare chiaramente falso: i dettagli come i loghi e le proporzioni del velivolo sono inconsistenti e ingannevoli. La scena, infatti, è un escamotage visivo che sfrutta immagini di bassa qualità e incongruenze per alimentare false narrative. Per chi ha fretta di capire, il velivolo risulta...

Circola un video che mostrerebbe i resti di un F-35 israeliano abbattuto in Iran. La scena mostra diverse persone attorno al velivolo, presumibilmente giunti sul posto per osservare il risultato delle difese iraniane. Di fatto, la scena risulta completamente falsa a occhio nudo. Per chi ha fretta. Il velivolo non presenta correttamente i loghi dell’esercito israeliano.. Le dimensioni non risultano corrette. Infatti, il velivolo risulta gigantesco.. Gli errori risultano tipici dell’Intelligenza Artificiale.. Analisi. Il video viene condiviso con la seguente descrizione: La difesa iraniana ha abbattuto 2 F35. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: abbattuto - israeliano - iran - falso

L’Iran: “Abbattuto F-35 israeliano”, la Cnn: “Teheran non lavorava all’atomica” - In un clima di tensione crescente, l’ultimo episodio scuote il Medio Oriente: secondo la CNN, l’Iran avrebbe abbattuto un F-35 israeliano, alimentando nuovi dubbi sulla reale intenzione di Teheran riguardo al suo programma nucleare.

Vero o falso, il nucleare iraniano consolida la geopolitica della forza Le bombe come strumenti negoziali. Per gli affari di Trump e le mire israeliane sul Medio Oriente. Putin resta una minaccia, solo per l’Europa ? Il nuovo numero de L'Espresso da oggi, 27 g Vai su Facebook

Il falso video di un F-35 israeliano abbattuto in Iran; Questo video di un F-35 israelieno abbattuto dall’Iran è falso; Iran-Israele: il diario di martedì 17 giugno.

Il video del jet israeliano abbattuto dall’Iran è un prodotto della IA - Ci segnalano i nostri contatti un video contenente un jet israeliano abbattuto dall'Iran, con tanto di un intero gruppo di curiosi ... Da bufale.net

Disinformazione e intelligenza artificiale, cos’è successo nella guerra tra Israele e Iran - Leggi su Sky TG24 l'articolo Disinformazione e intelligenza artificiale, cos’è successo nella guerra tra Israele e Iran ... Scrive tg24.sky.it