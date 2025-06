Il ds Pomponio nello staff dello Jolo.

Con entusiasmo e determinazione, lo Jolo si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Leonardo Pomponio, il nuovo direttore sportivo, porta con sé idee fresche e una visione ambiziosa, mentre Luigi Ambrosio conferma la fiducia di una società pronta a conquistare la Promozione 2025/26. In un clima di rinnovamento e passione, l’obiettivo è chiaro: puntare in alto e lasciare il segno nel prossimo campionato.

Leonardo Pomponio è il nuovo direttore sportivo dello Jolo: raccoglierà il testimone da Antonio Lo Iacono, congedatosi qualche settimana fa per una nuova avventura. E Luigi Ambrosio, il tecnico della promozione, è stato confermato in panchina. Sono le prime due novità relative alla società presieduta da Gianrico Antoni, che si prepara a debuttare nel campionato di Promozione 202526. L’obiettivo, come indicato nel recente passato da Antoni, resta quello di salvarsi, per poi consolidarsi nella nuova categoria e tentando nelle stagioni successive di alzare l’asticella. La nuova squadra è quasi pronta, almeno per quanto concerne l’ossatura: la dirigenza fa sapere che le firme (e i conseguenti annunci) dei nuovi giocatori avverranno fra martedì e mercoledì prossimo, in occasione dell’inizio effettivo della nuova stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it