Il dominio di Norris accende la lotta mondiale in casa McLaren | cosa ha detto il Gp d’Austria

Il dominio di Norris al GP d’Austria ha scatenato una vera e propria rivoluzione all’interno della McLaren, accendendo la sfida mondiale tra i team. Dopo un weekend emozionante, l’inglese si impone davanti a Piastri, mentre Ferrari e Mercedes cercano di riprendersi. La corsa di oggi ha lasciato il segno, ma cosa ci riserva il futuro? La battaglia è appena iniziata e l’adrenalina è alle stelle.

È Lando Norris il vincitore del Gran Premio d’Austria alla fine di un week end dominato. L’inglese precede il compagno Oscar Piastri, dopo un duello iniziale che aveva portato a un lungo dell’australiano in curva 4. Al di là del dominio sul passo del team di Woking, le Ferrari sono le seconde forze di giornata: terzo posto per Charles Leclerc e quarto per Lewis Hamilton, in una gara corsa in solitaria. La Mercedes è incolore: Kimi Antonelli centra Max Verstappen al via (out entrambi), George Russell è solo 5° in una gara senza sussulti, sulla pista dove nel 2024 vinse approfittando del duello fratricida tra l’olandese e Norris. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it