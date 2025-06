Il direttore generale Caliani Un’opportunità condivisa con l’entusiasmo di tutti

Il direttore generale Riccardo Caliani ha condiviso entusiasmo e opportunità nel nuovo progetto, culminato in una scelta sorprendente: affidarsi a Federico Vecchi come nuovo allenatore. Un legame antico lega Caliani a Vecchi, nato dieci anni fa alla Virtus Bologna, che ora si rinnova con questa importante decisione. Per Riccardo, questa collaborazione rappresenta un capitolo emozionante e promettente per il futuro della Mens Sana Basketball.

Alla fine la scelta per l’allenatore al quale affidare il nuovo progetto tecnico è ricaduta su un nome a sorpresa, quello di Vecchi. Per Riccardo Caliani, direttore generale Mens Sana Basketball si tratta però di un rapporto antico quello col neo coach della Note di Siena. "Con Federico ci siamo conosciuti dieci anni fa quando era alla Virtus Bologna e pur non avendo mai avuto occasione di lavorare insieme o incrociarci spesso sui campi, l’ho sempre considerato un allenatore preparato ed una persona seria, come peraltro dice la sua storia cestistica tra settore giovanile e squadre senior". Alla fine c’è stata la possibilità di proporgli la guida della prima squadra e Vecchi ha subito accettato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il direttore generale Caliani. "Un’opportunità condivisa con l’entusiasmo di tutti»

In questa notizia si parla di: direttore - generale - caliani - opportunità

Il CdA di Snam nomina Agostino Scornajenchi nuovo ad e direttore generale - Il Consiglio di Amministrazione di Snam, riunitosi oggi sotto la presidenza di Alessandro Zehentner, ha annunciato la nomina di Agostino Scornajenchi come nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale.

Il direttore generale Caliani. Un’opportunità condivisa con l’entusiasmo di tutti»; Mens Sana: ore cruciali per la guida tecnica. Luca Ansaloni è adesso la pista più concreta; Mens Sana: Ansaloni si complica!. E’ vicino l’ingaggio del play Perin.