Il dibattito sulla giustizia Area civica e Sena civitas concordi con il Magistrato

Il dibattito sulla giustizia nel contesto civico si anima, trovando consensi tra associazioni e magistrati. Recentemente, Area civica e Sena civitas hanno espresso il loro apprezzamento per l’intervento del Magistrato delle Contrade in merito alla sentenza sui fatti del Palio. Secondo Area civica, la chiave per garantire un evento sicuro risiede nella capacità gestionale dell'amministrazione comunale e nell'autogestione consapevole delle Contrade, che rappresentano la vera anima della festa...

Da due associazioni cittadine, Area civica e Sena civitas, arriva un plauso all’intervento del Magistrato delle Contrade in seguito alla sentenza sui fatti accaduti al Palio. Per Area civica, "la migliore garanzia affinchĂ© l’apparente caos dei giorni della Festa scorra senza incidenti è la capacitĂ gestionale della macchina comunale diretta dal sindaco di turno e l’autogestione delle Contrade che con i loro popoli rappresentano consapevolmente consuetudini e riti che sono stati capaci di aggiornare in centinaia di anni". "Bene ha fatto il Magistrato delle Contrade – si aggiunge nella nota – a rivendicare il diritto alla spontaneitĂ , che non significa superficialitĂ , dei contradaioli, a precisare che non debbano essere considerati potenziali delinquenti e a difendere l’operato e il modo di agire della polizia municipale anch’esso codificato da regole non scritte ma chiare e ben comprese da tutti gli attori del Palio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il dibattito sulla giustizia. Area civica e Sena civitas concordi con il Magistrato

