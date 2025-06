Il deputato Luigi Marattin eletto segretario del Partito Liberaldemocratico

L’Agenzia riporta con entusiasmo la recente nomina di Luigi Marattin a segretario del Partito Liberaldemocratico. Con questa scelta, il partito ribadisce il proprio impegno per una politica trasparente e centrata sui contenuti, distinguendosi per chiarezza e coerenza. Marattin sottolinea: “Siamo partiti con il Partito Liberaldemocratico dicendo chi siamo, cosa vogliamo, dove andiamo con chiarezza.” Un passo deciso verso un futuro all’insegna della trasparenza e delle idee concrete.

"Siamo partiti con il Partito Liberaldemocratico dicendo chi siamo, cosa vogliamo, dove andiamo con chiarezza. Tutti sanno cosa pensiamo in politica estera, in politica industriale, sulla giustizia, sulla sicurezza. Tutti sanno che parliamo di cosa vogliamo e non di chi ci guida". E' l'Agenzia. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

