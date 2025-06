Il delitto Meredith Sollecito duella a teatro con il pm che lo accusò

Da quell’istante prende il via quasi un giallo senza fine, fatto di accuse, sospetti e controversie legali. Oggi, a teatro, Raffaele Sollecito si scontra pubblicamente con il pm Giuliano Mignini, riaccendendo il dibattito su uno dei casi più discussi degli ultimi anni. Due figure che, dopo oltre 15 anni, si sfidano ancora, mentre il mistero sulla morte di Meredith Kercher continua a inquietare e dividere l’Italia.

