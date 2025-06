Il delitto Meredith Kercher Sollecito incontra il passato e dialoga con chi lo accusò

Il delitto di Meredith Kercher torna a riemergere dal passato, sollecitando un dialogo tra chi lo ha vissuto in prima persona e chi ne è stato coinvolto nelle indagini. A Bologna, il 29 giugno 2025, tra incontri con Raffaele Sollecito, il pm e altri protagonisti della cronaca giudiziaria, 'Bo-noir' si conferma come palco di verità e riflessione. Un'occasione unica per capire meglio le sfumature di questa intricata vicenda, che continua a suscitare emozioni e interrogativi.

Bologna, 29 giugno 2025 – Ci saranno Raffaele Sollecito e il pm che per lo perseguì fino all'ultimo grado di giudizio. Ci sarà Federica Mondani, avvocata della famiglia di Simonetta Cesaroni, e anche Antonio de Rensis, legale di Alberto Stasi. È il ritorno di 'Bo-noir', la rassegna dedicata alla letteratura d'inchiesta e alla cronaca nera, che da quest'anno si sposta nel chiostro dell' Arena del Sole, in collaborazione con Ert. Scrittori, giornalisti, esperti e parenti delle vittime si incontrano sul palcoscenico per ripercorrere le tappe di alcuni dei femminicidi che hanno segnato l'Italia. Il primo appuntamento è stasera alle 21, con ' Meredith Kercher.

