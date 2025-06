Il Comune vuole acquistare l’ex scuola

Il Comune di Seveso ha dato il via libera all'acquisto dell’ex scuola di disegno Generoso Galimberti, un passo fondamentale per valorizzare il patrimonio cittadino. Situata all’angolo tra viale Vittorio Veneto e corso Marconi, questa struttura rappresenta un’opportunità unica di riqualificazione e sviluppo urbano. L’intervento promette di trasformare un luogo di grande storia in un nuovo centro di aggregazione e cultura per la comunità: un progetto che cambierà il volto della città e ne rafforzerà l’identità.

Il Consiglio comunale ha detto sì alla proposta di esercitare il diritto di prelazione per l'acquisizione dall'ente morale della Scuola professionale di disegno Istituzione Generoso Galimberti. L'ex scuola di disegno si trova all'angolo tra viale Vittorio Veneto e corso Marconi, attigua al palazzo municipale. È il primo importante passo di una operazione attesa da molto tempo dai sevesini che permetterà il recupero e la riqualificazione di un immobile che attualmente versa in condizioni di disuso in una zona centrale della città che al completamento del vicino sottopasso ferroviario diverrà ancora più strategica.

