Il Como dei sogni 2025-2026 | come giocherebbe con Thiaw e Morata | VIDEO

Il Como dei sogni 2025-2026 prende forma, con una strategia ambiziosa e innovativa che potrebbe rivoluzionare il club. Immaginate un undici guidato da Cesc F√†bregas, con Malick Thiaw e √Ālvaro Morata pronti a vestire la maglia lariana. Tra giovani promesse e calciatori di esperienza, il progetto del Como si candida a diventare una vera potenza del calcio italiano, puntando in alto e scrivendo una nuova pagina di storia.

Il Como di Cesc F√†bregas potrebbe acquistare Malick Thiaw e Cesc F√†bregas dal Milan: nel video, ecco come sarebbe la formazione dei lariani. La trattativa con il Milan per Malick Thiaw e √Ālvaro Morata dimostra ancora una volta come il Como ambisca a diventare una big del calcio italiano. Tra giovani promettenti e calciatori duttili ed esperti, ecco quale potrebbe essere l'undici di partenza di Cesc F√†bregas in vista della prossima stagione: guarda il video!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it ¬© Pianetamilan.it - Il Como dei sogni 2025-2026: come giocherebbe con Thiaw e Morata | VIDEO

