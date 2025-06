Il comico Raul Cremona ha delle quote dell' Inter? Il figlio ci scherza su

Scopri come la passione per l’Inter unisce musica, comicità e famiglia: nel nostro incontro con Merk & Kremont, tra successi e aneddoti, Joe Kremont, figlio del celebre Raul Cremona, ci svela un lato inaspettato del papà. La fede nerazzurra diventa protagonista di storie divertenti e sorprendenti, dimostrando che il cuore interista si trasmette anche tra le note e le risate. Non perdere l’intervista completa su YouTube!

Un estratto della nostra intervista a Merk & Kremont (guarda il video completo su YouTube): il duo di dj e producer, autori con Eddy Veerus di "Noi siamo l'Inter" e con Jovanotti della hit estiva "Oceanica" ci ha raccontato la passione per i colori nerazzurri. Qui Joe Kremont, figlio del comico Raul Cremona, svela un aneddoto sul padre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il comico Raul Cremona ha delle quote dell'Inter? Il figlio ci scherza su

