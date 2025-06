Il collegio torna in Rai | novità su ambientazione e voce narrante

Il ritorno de Il Collegio su Rai promette di sorprendere il pubblico con un'edizione tutta nuova, ricca di innovazioni e atmosfere storiche affascinanti. Dopo due anni di assenza, il programma si reinventa con ambientazioni diverse e una voce narrante rinnovata, creando un’esperienza coinvolgente e avvincente per gli appassionati. Le principali novità della prossima stagione includono...

il ritorno di il collegio in Rai: novità e dettagli. Il programma Il collegio, noto docu-reality dedicato ai giovani studenti, sta per fare il suo ritorno sulle reti Rai dopo due anni di assenza. La nuova edizione introduce diverse innovazioni rispetto alle stagioni precedenti, coinvolgendo il pubblico con un format rinnovato e ambientazioni storiche diverse. le principali novità della prossima stagione. Una delle modifiche più evidenti riguarda la collocazione temporale e la modalità di trasmissione. La nuova edizione verrà inizialmente proposta in streaming su Rai Play, prima di essere trasmessa nella fascia serale di Rai 2, probabilmente a dicembre 2025.

Il Collegio, torna il programma sulla RAI: tutte le novità - Il Collegio, il celebre docu-reality, si prepara a tornare su RaiPlay e Rai Due con una nuova edizione ricca di sorprese.

