Il Chelsea batte 4-1 ai supplementari il Benfica dopo 4 ore di partita Ai quarti sfida il Palmeiras

Una partita epica, lunga e ricca di emozioni, ha visto il Chelsea superare il Benfica ai supplementari dopo oltre quattro ore di sfida. Tra sospensioni per maltempo, rigori e colpi di scena, i Blues si sono guadagnati un biglietto per i quarti di finale del Mondiale per Club, dove affronteranno il Palmeiras. La suspense continua: chi resterà in corsa verso la conquista del titolo?

2025-06-29 00:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Dopo una partita infinita, due ore di sospensione all’86esimo per allerta meteo, due supplementari, un rigore e un’espulsione il Chelsea vince per 4-1 contro il Benfica e si qualifica ai quarti di finale del Mondiale per Club dove affronterà il Palmeiras. Decisivi i due errori di Trubin sia sulla punizione di James nei 90? che nei supplementari per il goal di Nkunku. Dopo la sospensione è stato invece il mani di Malo Gusto a concedere a Di Maria il calcio di rigore dell’1-1 che ha portato la gara ai supplementari. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

