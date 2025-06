Il caso MPS e il saccheggio del risparmio italiano a favore dei grandi fondi Usa

rischia di impoverire ulteriormente il risparmio italiano, favorendo i grandi fondi esteri a scapito del patrimonio nazionale. Il caso MPS svela un sistema in cui le decisioni politiche sembrano orientate più a favorire interessi stranieri che a tutelare il futuro dei cittadini italiani, lasciando una ferita profonda nella nostra economia e nella fiducia collettiva. Qui non si tratta di un semplice collocamento azionario, ma di un'operazione che...

La cessione del 15% di Monte dei Paschi di Siena (MPS) da parte del governo Meloni, raccontata da Altreconomia (n. 264, giugno 2025), non è solo un’operazione finanziaria: è un’istantanea di un Paese che si svende, pezzo dopo pezzo, sotto gli occhi di una politica che sembra più interessata a compiacere i soliti noti che a difendere gli interessi dei cittadini. Qui non si tratta di un semplice collocamento azionario, ma di un’operazione che puzza di favoritismo, opacità e, diciamolo, di una resa incondizionata ai grandi poteri finanziari globali. È il tipo di storia che fa ribollire il sangue: una banca storica, risanata con i soldi di tutti noi, viene servita su un piatto d’argento a un ristretto club di privilegiati, mentre il risparmio degli italiani scivola sempre più nelle grinfie dei colossi americani. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il “caso MPS” e il saccheggio del risparmio italiano a favore dei grandi fondi Usa

