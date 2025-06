Il caso Lombardia Forza Italia punge la Lega | Governavamo meglio noi

In Lombardia, il confronto tra Forza Italia e Lega si fa sempre più acceso, preannunciando un duello politico destinato a lasciare il segno. La convention forzista a Milano ha portato alla luce le tensioni e le ambizioni di un partito che non si accontenta più di ruoli secondari. Con le regionali ormai all'orizzonte, è evidente che la partita per il potere si intensifica: chi saprà dominare questa sfida?

Le elezioni regionali in Lombardia sono lontane: se ne parlerà nel 2028. Ma è sempre più evidente che il partito che oggi esprime il governatore – la Lega – dovrà, anzi deve già, difendere la posizione dalle mire non più solo di Fratelli d’Italia ma anche di Forza Italia, come ha dimostrato la convention forzista tenutasi ieri a Milano. In Lombardia, tra meno di tre anni, si ripeterà quanto accade oggi in Veneto. L’attacco degli azzurri al Carroccio, e di riflesso al governatore Attilio Fontana, passa dal "no" al terzo mandato, dalla richiesta di un ripensamento dei pesi interni alla coalizione e di un suo allargamento, ma anche da un’esplicita critica alla Giunta attuale: "La Lombardia correva di più quando eravamo noi alla guida della Regione" hanno detto ieri, dall’Auditorium di via Monte Rosa, Alessandro Sorte, coordinatore lombardo di Forza Italia, e Roberto Formigoni, che di mandati da governatore lombardo ne ha collezionati quattro dal 1995 al 2013 prima di essere travolto dalle inchieste. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it