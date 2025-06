Il caso Almasri non è chiuso La Cpi | L’Italia va deferita

Il caso Almasri scuote le istituzioni italiane e internazionali: la CPI chiede chiarimenti ufficiali e un deferimento dell’Italia, ritenendo che il caso non sia ancora chiuso. La procura internazionale evidenzia la necessità di una costatazione formale di inadempimento, aprendo un duello diplomatico e legale che richiede attenzione. La domanda ora è: come risponderà il nostro governo a questa sfida?

Lo chiedono nero su bianco. Sul caso Almasri «deve esser aperta una constatazione formale di inadempimento e della questione si discuta all’Assemblea degli Stati parte o al Consiglio di sicurezza dell’Onu». Lo prevede la procura della Corte penale internazionale in 14 pagine di osservazioni, oggi riportate da Repubblica in un pezzo a firma di Alessia Candito. A inguaiare il governo la versione del ministro Nordio all’Aja. L’Italia per i magistrati non poteva fare valutazioni, ma non ha consultato la Corte lo ha riportato a casa senza sequestrare i suoi effetti personali. Non solo, sul caso il governo Meloni non ha dato «alcuna spiegazione valida, né una giustificazione» valide. 🔗 Leggi su Open.online