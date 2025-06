Il cartellone estivo diventa itinerante Partenza da Baruccana

L’estate a Seveso si illumina di nuove emozioni con il cartellone itinerante "Luglio a Seveso", che trasforma l’intera città in un grande palcoscenico di cinema, teatro e musica. Partendo da Baruccana, il divertimento si diffonde tra più quartieri, coinvolgendo grandi e piccini in un fantastico viaggio culturale. Si inizia mercoledì 2 luglio all’oratorio di via Colleoni con la proiezione del film "Mio fratello rincorre i dinosauri". Non perdere gli appuntamenti, perché l’estate sta per diventare ancora più magica!

La proposta d’intrattenimento estivo si allarga a tutta la città: “Luglio a Seveso - Cinema, teatro e musica“ avrà un cartellone itinerante. Non più un’unica location (l’anno scorso, ad esempio, era al parco di Villa Dho, nel quartiere Altopiano) ma più punti per coinvolgere l’intera città. Si comincia mercoledì 2 luglio all’oratorio di Baruccana in via Colleoni 4 con la proiezione del film “Mio fratello rincorre i dinosauri“ di Stefano Cipani con Alessandro Gassman, Isabella Ragonese, Francesco Gheghi e Lorenzo Sisto. Il film è tratto dal romanzo di Giacomo Mazzariol. In caso di maltempo la proiezione si terrà al Cinema Politeama in via Galimberti 16. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il cartellone estivo diventa itinerante. Partenza da Baruccana

In questa notizia si parla di: cartellone - estivo - itinerante - baruccana

Un video ironico della consigliera Natale (Pd) di Montesilvano sul cartellone estivo: "Basta riempire le tasche dei cittadini con le canzoni"[VIDEO] - La consigliera comunale Manuela Natale, del PD, risponde con ironia all'amministrazione di Montesilvano, che ha recentemente svelato un calendario estivo ricco di eventi musicali.

Abbiamo presentato ufficialmente "Luglio a Seveso - cinema, teatro e musica" la rassegna estiva d'intrattenimento organizzata dall'assessorato alla cultura, che quest'anno diventerà "itinerante". Non più un'unica location ma quattro diverse, distribuite su tutt Vai su Facebook

Il cartellone estivo diventa itinerante. Partenza da Baruccana.

Il cartellone estivo diventa itinerante. Partenza da Baruccana - Il terzo appuntamento di venerdì 18 si inserisce nel programma di Brianza Classica, festival di musica cameristica. Segnala ilgiorno.it

Avellino, cartellone estivo «puntuale» tra luci, fuochi e concertone - Il Mattino - Luminarie accese già il 26 luglio e cartellone estivo definitivamente chiuso. Secondo ilmattino.it