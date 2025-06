IL CARRELLO DELLA SPESA – Contro i rincari gli italiani fanno le vacanze a rate

Con l’estate alle porte, gli italiani si preparano a fare i conti con un aumento dei costi: dalla spesa quotidiana alle ferie, tutto sembra salire alle stelle. Di fronte a questo scenario, sempre più persone scelgono di pagare le vacanze a rate, cercando di alleggerire il peso immediato delle spese. Ma fino a quando questa strategia potrà alleviare davvero la pressione finanziaria?

Stessa spiaggia, stessi aumenti: ci risiamo, con le vacanze arrivano i rincari e allora, le ferie, è meglio pagarle a rate. Con la bella stagione salgono i prezzi a cominciare dai trasporti. Per le famiglie si annuncia un (altro) salasso. E sempre più italiani si indebitano per le ferie. Lo riferisce la Fabi, la Federazione . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - IL CARRELLO DELLA SPESA – Contro i rincari, gli italiani fanno le vacanze a rate

